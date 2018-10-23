В комитете Рады по нацбезопасности прокомментировали скандал вокруг Семочко

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что нет оснований не доверять журналистскому расследованию в отношении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Винник сказал в эфире "Радио Свобода".

"Нет никаких оснований не доверять журналистскому расследованию, по крайней мере, в контексте необходимости проверки тех фактов, которые изложены в этом журналистском расследовании. Я не претендую, наверное, никто не претендует, на то, что журналисты - это истина в последней инстанции. Но реакция, возможно, несколько запоздала, но она есть", - заявил секретарь комитета Рады по нацбезопасности.

"В случае с Семочко мне задавали вопрос, в том числе и ваши журналисты, что делается в этом контексте. Делаются абсолютно понятные и объективные вещи. Национальное антикоррупционное бюро возбудило производство по незаконному обогащению, это их монопольная полномочная статья, а Служба безопасности Украины открыла производство по государственной измене в контексте паспортов его семьи, посещения оккупированной территории", - добавил Винник.

На вопрос, есть ли основания отстранить Семочко, нардеп отметил, что отстранение возможно.

"Есть два варианта отстранения. Первый вариант - в уголовном порядке, соответствующим постановлением следователя, но это при условии объявления подозрения. Пока, я так понимаю, Семочко даже не был допрошен в качестве свидетеля. А второй вариант: он может быть отстранен как человек, на которого распространяется действие закона о государственной службе, статья 73 кажется. Если объявляется дисциплинарное или служебное расследование, руководитель имеет право отстранить от выполнения обязанностей", - отметил народный депутат.

Он добавил, что комитет нацбезопасности и обороны в этом контексте лишен надзорных полномочий.

Напомним, 1 октября в программе "Наші гроші" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о состоянии Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, но родственники имеют российские паспорта.

3 октября стало известно, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя председателя внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Журналисты посчитали, сколько раз Семочко солгал в интервью.