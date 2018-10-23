В комітеті Ради з нацбезпеки прокоментували скандал навколо Семочка

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник заявив, що немає підстав не довіряти журналістському розслідуванню стосовно заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це Вінник сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Немає жодних підстав не довіряти журналістському розслідуванню, принаймні в контексті необхідності перевірки тих фактів, які викладені в цьому журналістському розслідуванні. Я не претендую, напевно, ніхто не претендує, що журналісти – це істина в останній інстанції, але реакція, можливо, дещо запізнилася, але вона є", – заявив секретар комітету Ради з нацбезпеки.

"У випадку з Семочком мене запитували, що робиться в цьому контексті. Робляться абсолютно зрозумілі й об'єктивні речі. Національне антикорупційне бюро порушило провадження по незаконному збагаченню, це їхня монопольна повноважна стаття, а Служба безпеки України відкрила провадження по державній зраді в контексті паспортів його родини, відвідин окупованої території", – додав Вінник.

На питання, чи є підстави відсторонити Семочка, нардеп зазначив, що відсторонення можливе.

"Є два варіанти відсторонення. Перший варіант – у порядку кримінального провадження, відповідною постановою слідчого, але це за умови оголошення підозри. Поки що, я так розумію, Семочко навіть не був допитаний як свідок. А другий варіант: він може бути відсторонений як людина, на яку поширюється дія закону про державну службу, стаття 73, здається. Якщо оголошується дисциплінарне або службове розслідування, керівник має право відсторонити від виконання обов'язків", – зазначив народний депутат.

Він додав, що комітет нацбезпеки і оборони в цьому контексті позбавлений наглядових повноважень.

Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомила, що родина першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки та екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Сергія Семочко має громадянство Росії і дороге майно.

3 жовтня повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальну справу проти заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка за статтею "незаконне збагачення".

Сам Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.

Журналісти порахували, скільки разів збрехав Семочко в інтерв’ю.