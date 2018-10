Обаме и Клинтон подбросили по почте бомбы, подозрительный пакет пришел в CNN

В офис Хиллари Клинтон и в офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а подозрительный пакет пришел в офис телеканала CNN.

Об этом 24 октября сообщает The New York Times.

Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.

"В среду утром было обнаружено взрывное устройство техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон", - сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.

Сообщается, что аналогичное устройство также отправили в офис бывшего президента Барака Обамы.

По словам официального лица, устройства были похожи на найденные в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.

Также в издании отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме.

Кроме того, по данным AP, подозрительный пакет прислали в офис CNN. Сейчас офис телеканала эвакуируют.

BREAKING: CNN says its offices in New York have been evacuated because of a suspicious package. — The Associated Press (@AP) October 24, 2018

Репортер телекомпании Эрик Левенсон на своей странице в Twitter опубликовал снимок с места происшествия и отметил, что под зданием много полиции.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

BREAKING: Law enforcement officials: Package at CNN office in NY believed to be pipe bomb. — AP Politics (@AP_Politics) October 24, 2018

Пресс-секретарь Белого Дома распространила заявление, в котором осуждается попытка насильственной атаки на публичных людей. В администрации президента США пообещали, что ответственный за это будет привлечен к ответственности в полном объеме.

Statement on suspicious packages: pic.twitter.com/pYSbDvCvuk — Sarah Sanders (@PressSec) October 24, 2018

Как сообщалось, 23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Сороса не было дома в это время.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) October 24, 2018

Хиллари Клинтон была главной оппоненткой президента США республиканца Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

С 2009 по 2013 год она занимала пост государственного секретаря США. Ее муж Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.

Бывший президент США Обама поддерживал кандидатку от демократов во время избирательной кампании.

Сам Обама избирался на президентский пост две каденции подряд. Он был главой США с 2009 года по январь 2017 года.