Обаме и Клинтон подбросили по почте бомбы, подозрительный пакет пришел в CNN

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Среда, 24 октября 2018, 16:38

В офис Хиллари Клинтон и в офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а подозрительный пакет пришел в офис телеканала CNN.

Об этом 24 октября сообщает The New York Times.

Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.

"В среду утром было обнаружено взрывное устройство техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон", - сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.

Сообщается, что аналогичное устройство также отправили в офис бывшего президента Барака Обамы.

По словам официального лица, устройства были похожи на найденные в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.

Также в издании отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме.

Кроме того, по данным AP, подозрительный пакет прислали в офис CNN. Сейчас офис телеканала эвакуируют.

Репортер телекомпании Эрик Левенсон на своей странице в Twitter опубликовал снимок с места происшествия и отметил, что под зданием много полиции.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

Пресс-секретарь Белого Дома распространила заявление, в котором осуждается попытка насильственной атаки на публичных людей. В администрации президента США пообещали, что ответственный за это будет привлечен к ответственности в полном объеме.

Как сообщалось, 23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Сороса не было дома в это время.

Хиллари Клинтон была главной оппоненткой президента США республиканца Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

С 2009 по 2013 год она занимала пост государственного секретаря США. Ее муж Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.

Бывший президент США Обама поддерживал кандидатку от демократов во время избирательной кампании.

Сам Обама избирался на президентский пост две каденции подряд. Он был главой США с 2009 года по январь 2017 года.

Украинская правда
Темы: США Обама Клинтон взрыв
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