Главные новости дня – за 60 секунд

Сто самых богатых украинский сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов, Европарламент сделал шаг к новым санкциям против РФ, за действия на Азове, Сенцов получил премию Сахарова – новости, которые обсуждали 25 октября.

О самых богатых украинцах

Издание "Новое время" опубликовало ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Сто самых богатых украинцев сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов - это половина всего госдолга страны. Они увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних 33% до нынешних 43%.

Ринат Ахметов – бессменный №1 рейтинга. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%, на 5,3 млрд долларов. На втором месте - Виктор Пинчук. Оценка его состояния хотя и не вернулась к показателям докризисного 2013 года, но выросла на 87%. Топ-3 замыкает Вадим Новинский – принадлежащий ему Смарт-Холдинг особо ценный тем, что владеет 25% Метинвеста Ахметова.

О еще одном шаге к санкциям против РФ

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Россия, как указали в резолюции, часто и в грубой форме блокирует и проверяет корабли, которые идут через Керченский пролив в или из украинских портов. В резолюции отдельно отметили, что города региона претерпели значительные экономические потери из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а ситуация на Азове еще больше усугубляет ситуацию.

Об "Укрзализныце"

Из интервью с менеджером УЗ Александром Красноштаном мы узнали, что:

УЗ планирует разделить поезда на три класса - комфорт, стандарт и эконом. Скорее всего до конца осени. В поезда категории комфорт новые вагоны, он движется на 2:00 быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и тому подобное. Эконом - дешевле, без высокого уровня комфорта.

В ближайшее время тарифы повышаться не будут. В этом году точно нет, относительно следующего надо спросить у Мининфраструктуры, потому что они являются регулятором.

Популярность европейских направлений растет. Самое популярное направление – это Киев-Перемышль. В 2019 году может появиться поезд Киев-Берлин. С РФ стабильный пассажиропоток, но РФ уже не лидер. УЗ не решает вопросы прекращения сообщения с Россией, это решает правительство. Но для УЗ это очень рентабельное направление.

С пассажирскими перевозками все плохо, потому что они убыточны. Только за прошлый год этот сегмент сработал с показателем минус 10 млрд гривен.

О других важных новостях

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 5 годам лишения свободы Игоря Корнилова, которого обвиняют в нападении на нардепа Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

ГП "Украэрорух" открыло воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра взрывов на складах 6-го арсенала Минобороны вблизи г. Ичня на Черниговщине. Кроме того, жители Ични могут возвращаться в свои дома.

Украинским гражданам потенциально опасно посещать Беларусь, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, понятно, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры.