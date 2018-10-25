Головні новини дня – за 60 секунд

Сто найбагатших українців сконцентрували у своїх руках 37,5 млрд доларів, Європарламент зробив крок до нових санкцій проти РФ, за дії на Азові, Сенцов отримав премію Сахарова – новини, які обговорювали 25 жовтня.

Про найбагатших українців

Видання "Новое время" опубліковано щорічний рейтинг 100 найбагатших українців. Сто найбагатших українців сконцентрували у своїх руках 37,5 млрд доларів - це половина всього держборгу країни. Вони збільшили швидкість, з якою приростають їхні сумарні статки, - з торішніх 33% до нинішніх 43%.

Рінат Ахметов - беззмінний №1 рейтингу. Завдяки зростаючому попиту на метали його статки зросли відразу на 76%, на 5,3 млрд доларів. На другому місці - Віктор Пінчук. Оцінка його стану хоча і не повернулася до показників докризового 2013 року, але виросла на 87%. Топ-3 замикає Вадим Новинський - Смарт-Холдинг, який йому належить особливо цінний тим, що володіє 25% Метінвесту Ахметова.

Про ще один крок до санкцій проти РФ

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Росія, як вказали у резолюції, часто та у грубій формі блокує та інспектує кораблі, які йдуть через Керченську протоку до чи з українських портів. У резолюції окремо наголосили, що міста регіону зазнали значних економічних втрат через анексію Криму та конфлікт на Донбасі, а ситуація на Азові ще більше погіршує ситуацію.

Про "Укрзалізницю"

З інтерв’ю з менеджером УЗ Олександром Красноштаном ми дізналися, що:

УЗ планує розділити поїзди на три класи – комфорт, стандарт та економ. Скоріш за все до кінця осені. У потяга категорії комфорт нові вагони, він рухається на дві години швидше, має зручний графік відправлення-прибуття, більш високу якість комплекту постільної білизни тощо. Економ — дешевше, без високого рівня комфорту.

Найближчим часом тарифи підвищуватись не будуть. Цього року точно ні, щодо наступного треба в Мінінфраструктури спитати, тому що вони є регулятором.

Популярність європейських напрямків зростає. Найпопулярніший напрямок – це Київ-Перемишль. У 2019 році може з’явитись потяг Київ-Берлін. З РФ стабільний пасажиропотік, але РФ вже не лідер. УЗ не вирішує питання припинення сполучення з Росією, це вирішує уряд. Але для УЗ це дуже рентабельний напрям.

З пасажирськими перевезеннями все погано, тому що вони збиткові. Тільки за минулий рік цей сегмент спрацював з показником мінус 10 млрд гривень.

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