Порошенко ответил УПЦ МП: Двери остаются открытыми

Президент Петр Порошенко открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба Администрации главы государства.

"Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми", - отмечают в АП.

На Банковой напоминают, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их в "Украинский дом".

"Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - говорится в сообщении АП.

В то же время у президента отмечают, что ни язык ультимативных требований, ни проведения заседания Синода по сценарию, вероятно, направленным из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви.

"Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда", - говорится в сообщении.

Президент еще раз пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу.

Как сообщалось, встреча президента Петра Порошенко с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата 13 ноября не состоялась.

Глава государства звал представителей УПЦ МП в "Украинский дом", однако Собор УПЦ МП заявил, что настаивает на встрече с Порошенко исключительно на церковной территории.

После заседания Собора Украинская православная церковь Московского патриархата выступила с заявлением об отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Также в постановлении Собора было указано, что УПЦ МП прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Российская православная церковь выразила возмущение подобным решением.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Президент Петр Порошенко указал российской церкви на дверь, заявив, ей что нечего делать в Украине.

В ближайшее время видбудтися объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.