Мэр Смелы заявляет, что его не пустили на заседание к Гройсману

Мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко говорит, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

По словам Цыбко, ему аннулировали приглашение перед началом заседания правительства.

"Мы не можем допустить, чтобы в 2018 году целый семидесятитысячный город стал заложником у денег, долги ли это или не долги", - сказал он.

"На сегодняшний день это шантаж. Меня пригласили на открытое заседание Кабинета министров и когда увидели, что приехала община Смелы, услышав мои радикальные выступления, мне аннулировали пропуск и не пустили на заседание правительства", - рассказал Цыбко, добавив, что правительство "скрывается от одного простого городского головы".

Мэр заявил, что 86 млн гривен "хотят повесить на бюджет города".

"У нас бюджет города 218 миллионов. Как мы можем рассчитаться с этим, если это частная компания, которая руководила этим и их счета были на Кипре", - рассказал Цыбко, сказав, что в деле за считанные дни может разобраться СБУ.

Он также добавил, что за место мэра не держится.

Ранее в среду на заседании правительства премьер Владимир Гройсман пожаловался на неэффективных представителей местной власти, которые не сумели вовремя начать отопительный сезон.

Гройсман добавил, что в городах, где были проблемы с началом отопительного сезона, удалось решить проблему только благодаря его личному вмешательству, но еще остались проблемы с городом Смела.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что в Смеле нерационально используются бюджетные средства, поскольку на доплаты и премии чиновников там было потрачено 10 млн гривен за полгода, в то время как на финансирование бюджетной сферы - всего 5 миллионов.

Зубко отметил необходимость переизбрания в городе власти.

Как известно, местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. Однако правоохранители утверждают, что движение в Смеле восстановлено.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Все имущество передали коммунальному предприятию.

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