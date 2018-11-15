Черкасские газовики заявили, что дать тепло Смеле не могут

Черкасские газовики заявили, что не могут включить теплоснабжение Смеле из-за проблем на объектах "Смелатехнокомунэнерго" и опасность газовых работ в ночное время.

Об этом 15 ноября заявил руководитель компании "Черкассыгаз" Сергей Буян во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле.

"Отопление в городе Смела мы не можем включать ночью, потому что ночью газоопасные работы запрещены законодательством. Во-вторых, на объектах "Смелатехнокомунэнерго" есть видимые разрывы, там нужно принимать определенные технических мероприятий, а в-третьих, кто возьмет на себя расходы, связанные с очередной кражей природного газа смелянскими тепловиками?", - сказал Буян.

По его словам, компания страдает от этих краж не первый год и задолженность Смелы достигает десятков миллионов гривен.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко ответил Буянову, что ситуация со Смелой относится к чрезвычайным.

"Я думаю, что нужно выполнить все работы, касающиеся подключения для недопущения техногенной катастрофы в городе Смела. Проблемы, касающиеся решения финансовых вопросов, мы будем решать по ходу", - сказал Зубко.

Министр попросил организовать работу по включению котельных в четверг, а также призвал местную полицию не допустить возможных провокаций.

"С 1146 предприятий, на сегодня не работает отопление только в Смеле, все 20 котельных, которые не работают в Украине, находятся в Смеле, прежде всего из-за безответственного отношения местной власти", - добавил Зубко.

По его словам, в Смелу отправилась делегация из правительства и НАК "Нафтогаза", которая должна помочь решить вопрос с отоплением.

На внеочередной сессии Смеловского горсовета должны были заключить соглашение о погашении задолженности и восстановлении теплоснабжения, однако сессия была заблокирована и решение не приняли.

Зубко заявил, что сессию сорвали представители городского головы Алексея Цибко.

"Сессия была заблокирована практически мэром, который в прошлом году получил недоверие местных депутатов и был уволен, но восстановлен по суду, который (мэр), кстати, в прошлом году имел протокол о коррупции ... Сейчас в Смеле нет отопления", - сказал Зубко.

Ранее президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течение нескольких часов под его ответственность.

Областной прокурор Черкасской области заявил, что "Смелаэнергоинвест" в 2010 году заключила договор с городскими властями и взяла в аренду коммунальные котельные города.

"Смелаэнергоинвест" открыла счета, куда выводились средства на оплату за газ от крупных плательщиков. Таким образом чиновники общества вывели 22 млн грн.

В дальнейшем был задержан один из учредителей общества и его директор. Сейчас дело рассматривается в суде.

Сейчас "Смелаэнергоинвест" задолжала НАК "Нафтогазу" 85,5 млн гривен.

Ранее мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

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