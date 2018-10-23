Янукович хочет участвовать в суде, но с одним условием – адвокат
Экс-президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, просит Оболонский райсуд Киева обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом.
Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский на заседании 23 октября после встречи со своим подзащитным в России 19 октября.
"Клиент письменно сообщил суду, что он желает принимать участие в заседании путем видеоконференцсвязи, однако с учетом... с возможной правовой помощью защитника, который должен находиться с Виктором Януковичем", - сказал адвокат.
Горошинский добавил, что, согласно законодательству России, для того, чтобы он мог на ее территории оказывать правовую помощь Януковичу, он должен пройти соответствующую процедуру.
"А именно зарегистрироваться в реестре иностранных адвокатов, и только при таких условиях адвокат может оказывать помощь клиенту", - пояснил защитник.
Он добавил, что соответствующий пакет документов для регистрации в качестве иностранного адвоката он подал в российский Минюст 18 октября, и сейчас "процедура по внесению в реестр продолжается".
В связи с этим Горошинский просил отложить рассмотрение производства о государственной измене Януковича до момента завершения соответствующей регистрации его как иностранного адвоката в России.
Адвокат уточнил, что рассмотрение подобных документов обычно длится 1 месяц.
Прокуроры на это ответили, что два предыдущих адвоката Януковича – Виталий Сердюк и Игорь Федоренко – уже имеют разрешения на осуществление адвокатской деятельности в России.
Но Горошинский напомнил, что они уже не являются адвокатами экс-президента.
Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд предоставит Горошинскому "разумный срок для регистрации, но если такая регистрация не состоится, то интересы Виктора Януковича в суде во время видеоконференцсвязи могут защищать адвокаты Сердюк и Федоренко".
Горошинский просил суд уточнить, сколько составит этот "разумный срок", на что Девятко сказал:
"Каким образом суд может говорить о сроках, если вы никак не можете завершить судебные дебаты? Это ваше право, и суд не будет его ограничивать".
После этого Горошинский поехал на другое заседание в другой суд. А Девятко перенес рассмотрение дела о государственной измене на 24 октября. Заседание продлится 1 час, с 9:00 до 10:00.
Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.
Но 31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.
Поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.
Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.
Речь Байдыка в дебатах началась 13 сентября и продолжалась более 30 часов.
5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.
Кроме того, украинский суд ждет Януковича с последним словом до конца октября.