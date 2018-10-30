Суд закончил прения по делу о госизмене Януковича
Стадия прений по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича закончена.
Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Судья прервал дебаты адвоката Александра Байдыка, сказав, что он озвучивал свою речь 9 судебных дней, повторял выступление своего коллеги Александра Горошинского и не реагировал на замечания судьи относительно повторения выступления.
"Судебные дебаты закончены", - сказал он.
Девятко также спросил, хотят ли стороны перейти к дебатам в виде реплик.
Прокуроры отказались от реплик, указав, что в этом нет необходимости, потому что свою позицию они озвучили, и вина обвиняемого доказана.
Защитники Януковича заявили, что требуют продолжения дебатов и хотят "реплики на отсутствие реплик".
Они отмечали, что имеют право зачитывать одни и те же показания по нескольку раз.
На это судья Девятко сказал, что адвокаты имеют право обжаловать решение суда.
"Вы, защитник Байдык, выступали 9 судебных дней в судебных прениях. Суд вам никак не мешал. Однако вы не реагировали на замечания суда, и суд принял соответствующее решение. Если вы с ним не согласны – укажите это в апелляционной жалобе", - сказал судья.
Он добавил, что суд в этом процессе никуда не спешил и напомнил, что судебные дебаты длятся уже 3 месяца.
После этого судья Девятко предложил решить вопрос о последнем слове экс-президента в суде.
Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.
Но 31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.
Поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.
Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.
Речь Байдыка в дебатах началась 13 сентября и продолжалась более 30 часов.
5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.
Украинский суд ждал Януковича с последним словом до конца октября.
Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.