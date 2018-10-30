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Суд закончил прения по делу о госизмене Януковича

Вторник, 30 октября 2018, 10:49

Стадия прений по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича закончена.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Судья прервал дебаты адвоката Александра Байдыка, сказав, что он озвучивал свою речь 9 судебных дней, повторял выступление своего коллеги Александра Горошинского и не реагировал на замечания судьи относительно повторения выступления.

"Судебные дебаты закончены", - сказал он.

Девятко также спросил, хотят ли стороны перейти к дебатам в виде реплик.

Прокуроры отказались от реплик, указав, что в этом нет необходимости, потому что свою позицию они озвучили, и вина обвиняемого доказана.

Защитники Януковича заявили, что требуют продолжения дебатов и хотят "реплики на отсутствие реплик".

Они отмечали, что имеют право зачитывать одни и те же показания по нескольку раз.

На это судья Девятко сказал, что адвокаты имеют право обжаловать решение суда.

"Вы, защитник Байдык, выступали 9 судебных дней в судебных прениях. Суд вам никак не мешал. Однако вы не реагировали на замечания суда, и суд принял соответствующее решение. Если вы с ним не согласны – укажите это в апелляционной жалобе", - сказал судья.

Он добавил, что суд в этом процессе никуда не спешил и напомнил, что судебные дебаты длятся уже 3 месяца.

После этого судья Девятко предложил решить вопрос о последнем слове экс-президента в суде.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.

Но 31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.

Поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.

Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Речь Байдыка в дебатах началась 13 сентября и продолжалась более 30 часов.

5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.

Украинский суд ждал Януковича с последним словом до конца октября.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: суддело о госизменеЯнукович
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