Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года.

Об этом сообщает сайт Вселенского патриархата.

Отмечается, что Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

"Пока процесс подготовки к Священному собору Православной Церкви в Украине продолжается, конкретная дата будет представлена для утверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание Святого и Священного Синода состоится с 27 по 29 ноября.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церквив Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

13 ноября президент Петр Порошенко встретился с представителями УПЦ МП и заявил, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Позже Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также стало известно, что представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви и встретились с Порошенко, заявили о сильном давлении.