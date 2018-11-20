Рада отказалась снять неприкосновенность с Березкина

Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Такое решение было принято на заседании парламента 20 ноября.

Представление на привлечение Березкина к ответственности озвучил генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал, что САП подозревает Березкина по делу о хищениях в "Ощадбанке".

По словам генпрокурора, холдинг нардепа завладел 20 миллионами долларов.

Березкин сравнил представление на себя с "плохим детективным романом, где есть домыслы, но нет фактов" и заявил, что НАБУ говорит неправду о присвоении им средств.

После обсуждения спикер ВР Андрей Парубий объявил, что будет ставить на голосование три вопроса отдельно – о снятии неприкосновенности, о согласии на задержание и согласии на арест.

Однако первый вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности набрал только 160 голосов.

Голосование за снятие неприкосновенности с Березкина

Соответственно, другие вопросы уже не ставили на голосование.

"Сообщаю генеральному прокурору, что его представление не было поддержано в зале Верховной Рады", - сказал Парубий.

Напомним, в конце 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

7 ноября генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств "Ощадбанка" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с "Креативом" договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".

Нардепа подозревают по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, по ч.3 ст.27 УКУ Березкин выступает организатором преступления.

19 ноября регламентный комитет Ради разрешил снять неприкосновенность с Березкина.