Не россиянин: президентом Интерпола стал Ким Чен Ян из Кореи
Новым президентом Интерпола избран Ким Чен Ян из Южной Кореи.
Об этом сообщает сайт Интерпола.
"Делегаты, собравшиеся на Генеральной ассамблее Интерпола, избрали Ким Чен Яна с Республики Корея новым президентом Организации", - говорится в сообщении.
"Наш мир сегодня сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные проблемы для общественной безопасности и сохранности. Чтобы преодолеть их, нам нужно четкое видение: нам нужно построить мост к будущему", - заявил новый глава Интерпола.
Ким Чен Ян будет возглавлять организацию два года.
#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018
Напомним, предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан властями Китая по подозрению в коррупции.
На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.
Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.
Литва также пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин.
Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола выступить против назначения русского генерал-майора Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.