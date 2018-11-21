Не россиянин: президентом Интерпола стал Ким Чен Ян из Кореи

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Среда, 21 ноября 2018, 09:30

Новым президентом Интерпола избран Ким Чен Ян из Южной Кореи.

Об этом сообщает сайт Интерпола.

"Делегаты, собравшиеся на Генеральной ассамблее Интерпола, избрали Ким Чен Яна с Республики Корея новым президентом Организации", - говорится в сообщении. 

 

"Наш мир сегодня сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные проблемы для общественной безопасности и сохранности. Чтобы преодолеть их, нам нужно четкое видение: нам нужно построить мост к будущему", - заявил новый глава Интерпола.

Ким Чен Ян будет возглавлять организацию два года.

Напомним, предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан властями Китая по подозрению в коррупции.

На должность главы Интерпола претендовал ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина заявила, что рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Литва также пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола выступить против назначения русского генерал-майора Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.

Украинская правда
Темы: Интерпол
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