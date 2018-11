Не россиянин: президентом Интерпола стал Ким Чен Ян из Кореи

Новым президентом Интерпола избран Ким Чен Ян из Южной Кореи.

Об этом сообщает сайт Интерпола.

"Делегаты, собравшиеся на Генеральной ассамблее Интерпола, избрали Ким Чен Яна с Республики Корея новым президентом Организации", - говорится в сообщении.

"Наш мир сегодня сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные проблемы для общественной безопасности и сохранности. Чтобы преодолеть их, нам нужно четкое видение: нам нужно построить мост к будущему", - заявил новый глава Интерпола.

Ким Чен Ян будет возглавлять организацию два года.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf