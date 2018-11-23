Порошенко отправит своего представителя в Стамбул на Синод, где утвердят томос

Президент Петр Порошенко заявил, что 27-29 ноября заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Об этом он сказал в пятницу во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

По его словам, еще год назад никто не верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.

В частности, президент рассказал о 9-часовых переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем о предоставлении Украине автокефалии.

"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации едет в Стамбул Константинополя для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса", - заявил Порошенко.

Он добавил, что в декабре состоится Собор "новой церкви".

Как сообщалось, объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церквив Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

13 ноября президент Петр Порошенко встретился с представителями УПЦ МП и заявил, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Позже Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также стало известно, что представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви и встретились с Порошенко, заявили о сильном давлении.