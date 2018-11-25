Война на Азове: Появилось видео тарана украинских ВМС и запись переговоров с РФ

В сети появилось видео момента, когда российский корабль шел на таран украинского буксира в Керченском проливе.

На видеозаписи слышно команды командира судна и переговоры с другим российским кораблем, которые догоняют украинский корабль и видно момент самого столкновения с ним.

"Давай, зажимай, молодец! ... Дави его справа! Дави, я его здесь приму!", - говорит мужчина на одном из кораблей РФ и отдает команды помощникам.

После команды "Стоп машина, лево на борт" корабль россиян ударился в борт украинского судна.

Как сообщили на "Украинском милитарном портале" Минобороны Украины, также в сети появились записи переговоров сделанные на 16 канале во время атаки на корабли ВМС Вооруженных сил.

"Качество звука говорит о записи в одном из подконтрольных россиянам портов", - отмечает УМП.

На нескольких аудиофайлах, которые обнародовала Liga.net, российские моряки требуют от украинских судов "немедленно застопорить ход", иначе по ним будет открыт огонь.

В ответ украинские моряки с позывным "Шхуна" заявляют, что движутся по Керченскому проливу к Черному морю, "намерения применять оружие не имеют, вооруженной агрессии нет, оружие не применяется".

На следующих файлах у "Шхуны" запрашивают информацию о том, сколько у нее раненых. В ответ "Шхуна" отправляет информацию о том, что ей нужна помощь.

"Координаты - 44.51.0, 36.23.4. Нуждаемся в помощи! ... Есть раненые, лежачие ранены! Окажите помощь! Требуется помощь!", - сообщили на украинском судне.

Еще на одном файле слышно, как россияне отдают команду "Все на судне, руки вверх! При наличии у вас оружия или рук под одеждой будем открывать огонь на поражение!".

"У вас крупнокалиберные пулеметы на борту! Выйти всем на палубу с поднятыми руками!", - командовали россияне.

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Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. Воронченко также оценил обстановку в Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными.

В свою очередь в ВМС заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Также ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Позже стало известно, что в результате инцидента были ранены 6 украинских моряков.

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