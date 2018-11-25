Война на Азове: Появилось видео тарана украинских ВМС и запись переговоров с РФ

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:02

В сети появилось видео момента, когда российский корабль шел на таран украинского буксира в Керченском проливе.

На видеозаписи слышно команды командира судна и переговоры с другим российским кораблем, которые догоняют украинский корабль и видно момент самого столкновения с ним.

"Давай, зажимай, молодец! ... Дави его справа! Дави, я его здесь приму!", - говорит мужчина на одном из кораблей РФ и отдает команды помощникам.

После команды "Стоп машина, лево на борт" корабль россиян ударился в борт украинского судна.

дополняется 

Украинская правда
Темы: Азовское море Росcия Вооруженные силы флот
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