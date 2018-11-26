Российские СМИ назвали имена нескольких захваченных украинских моряков

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Понедельник, 26 ноября 2018, 12:19

Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которыъ захватила Россия в Керченском проливе.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на российские СМИ.

В лечебных учреждениях оккупированного Крыма якобы находятся:

Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка)

Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса)

Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года рождения, Одесса).

В соцсети Facеbook зарегистрированы профили людей с именами Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Оба указывают, что живут в Одессе, публикуют фото в военной форме и на фоне военных кораблей.

Артеменко также пишет, что работает в Военно-морских силах Украины.

Андрей Артеменко
Андрей Артеменко
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Андрей Эйдер
Андрей Эйдер
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Информации о других украинских военных пока нет.

Отмечается, что подконтрольный оккупантам пропагандистской канал в Telegram WarGonzo сообщает, что украинские моряки во время штурма осуществляли сопротивление российским захватчикам и после захвата на контакт с агрессором не идут.

По данным ВМС Украины, русские захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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