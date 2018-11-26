Российские СМИ назвали имена нескольких захваченных украинских моряков
Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которыъ захватила Россия в Керченском проливе.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на российские СМИ.
В лечебных учреждениях оккупированного Крыма якобы находятся:
Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка)
Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса)
Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года рождения, Одесса).
В соцсети Facеbook зарегистрированы профили людей с именами Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Оба указывают, что живут в Одессе, публикуют фото в военной форме и на фоне военных кораблей.
Артеменко также пишет, что работает в Военно-морских силах Украины.
Информации о других украинских военных пока нет.
Отмечается, что подконтрольный оккупантам пропагандистской канал в Telegram WarGonzo сообщает, что украинские моряки во время штурма осуществляли сопротивление российским захватчикам и после захвата на контакт с агрессором не идут.
По данным ВМС Украины, русские захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.
В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии.
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.
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