Трамп прокомментировал нападение россиян на украинские корабли

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Понедельник, 26 ноября 2018, 23:09

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

"Нам не нравится то, что происходит, так или иначе. И, надеюсь, это исправится", - заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, европейские лидеры работают над решением этой проблемы.

"Они не в восторге. Мы все вместе работаем над этим", - сказал он.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

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Темы: США
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