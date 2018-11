Трамп прокомментировал нападение россиян на украинские корабли

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

"Нам не нравится то, что происходит, так или иначе. И, надеюсь, это исправится", - заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, европейские лидеры работают над решением этой проблемы.

"Они не в восторге. Мы все вместе работаем над этим", - сказал он.

Trump frames Russia's aggression in Ukraine as a #bothsides issue: "We don't like what's happening either way. We don't like what's happening." pic.twitter.com/tl120YU7CS