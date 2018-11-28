Арестованных моряков разместили в "женский блок" СИЗО, к раненным не пускают

Арестованных в оккупированном Крыму украинских моряков разместили в "женский блок" Симферопольского СИЗО, а в больницу к раненым военным морякам второй день не пускают архиепископа Климента.

Об этом 28 ноября написал корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в "женский блок", подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся поодиночке", - сообщил журналист.

Он отметил, что арестанты собрали чай, кофе, одежду для моряков, а до их "заезда" в СИЗО прошли проверки.

Кроме того, как пишет Крым.Реалии, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент второй день не может попасть в больницу к трем раненым украинским военным морякам.

"Сейчас идет речь о том, чтобы мне дали возможность, в соответствии с гуманитарным правом, попасть к тем ребятам, которые сейчас в больнице. Также хочу встретиться с врачом, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся ребята"​, – рассказал он.

27 ноября киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Также меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.

28 ноября "суд" должен избрать меру пресечения для 9 украинских военнопленных.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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