Эрдоган пообещал Порошенко обсудить на саммите G20 агрессию РФ на море

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым договорился поднять украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президенты обсудили российскую агрессию против Украины в акватории Керченского пролива и введение режима военного положения.

Сообщается, что Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.

"Собеседники договорились, что президент Турции затронет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе президента добавляют, что Порошенко призвал турецкого коллегу усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

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