Стало известно, где держат украинских пленных моряков

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Пятница, 30 ноября 2018, 14:30

Пленных украинских военных моряков перевезли в московское СИЗО Лефортово, трое раненых находятся в медчасти изолятора "Матросская тишина".

Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"По информации члена Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой, которая посетила арестованных украинских военных в московском СИЗО Лефортово, там находится 21 человек", - написал он.

Также журналист написал, что 3 раненых находятся также в Москве в медчасти изолятора "Матросская тишина".

Как сообщалось, всех 24 украинцев, 22 служащих Военно-морских сил Украины и 2 работников СБУ, которых взяли в плен ФСБ РФ в Керченском проливе, перевезли в Москву.

В РФ также заявили, что создали "большую группу московских и крымских следователей", которые будут вести дела задержанных украинцев.

Пока неясно, где будут проводиться судебные заседания по делам украинских военнослужащих: в Москве или в Крыму.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которыхполучили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

Украинская правда

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Темы: Росcия Украина Крым Черное море Военное положение
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