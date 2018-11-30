Оккупанты перевезли украинских моряков в Москву

321 просмотр
Пятница, 30 ноября 2018, 10:32

Всех 24 моряков Военно-морских сил Украины, которых взяли в плен ФСБ РФ  в Керченском проливе, перевезли в Москву.

Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, пишет ТАСС.

"Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось", - сказала Лубина.

По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Лубина рассказала, что в РФ создали "большую группу из московских следователей, которые будут вести дела задержанных украинцев. 

Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничникиобстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которыхполучили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Одессе еще один инцидент – Аваков хочет "дополнительные меры" там
Муженко: Украинские моряки готовы были взять российского лоцмана
Украина не будет впускать россиян-мужчин 16-60 лет
Украинский танцор Полунин перешел в гражданство России
Все новости
еда

Чем полезное сало и сколько его можно есть

исследование

Остановить старение мышц возможно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів