Всех 24 моряков Военно-морских сил Украины, которых взяли в плен ФСБ РФ в Керченском проливе, перевезли в Москву.

Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, пишет ТАСС.

"Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось", - сказала Лубина.

По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Лубина рассказала, что в РФ создали "большую группу из московских следователей, которые будут вести дела задержанных украинцев.

Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничникиобстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которыхполучили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.