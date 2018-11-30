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Оккупанты подтвердили, что перевезли украинских моряков в Москву

Пятница, 30 ноября 2018, 09:32

Всех 24 украинцев, 22 служащих Военно-морских сил Украины и 2 работников СБУ, которых взяли в плен ФСБ РФ в Керченском проливе, перевезли в Москву.

Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, пишет ТАСС.

"Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось", - сказала Лубина.

По ее словам, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

Лубина рассказала, что в РФ создали "большую группу из московских и крымских следователей", которые будут вести дела задержанных украинцев. 

"Дело ведется на самом высоком уровне", – сказала она.

По ее словам, пока неясно, где будут проводиться судебные заседания по делам украинских военнослужащих: в Москве или в Крыму.

Информацию также подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В то же время руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов во время брифинга в пятницу сообщил, что сотрудники Службы безопасности, находящихся на захваченных судах, должны перевезти в Москву.

"Два сотрудника СБУ, которые находятся в плену, готовятся к перевозке в город Москва для проведения с ними следственных действий в рамках сфальсифицированного российской стороной уголовного производства", - отметил Гуськов.

Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которыхполучили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

Украинская правда

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Темы: Черное мореАзовское мореРосcия
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