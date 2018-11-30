Стало відомо, де тримають українських полонених моряків

Полонених українських військових моряків перевезли в московське СІЗО Лефортово, троє поранених перебувають у медчастині ізолятора "Матроська тиша".

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"За інформацією члена Громадської спостережної комісії Когершин Сагієвої, яка відвідала заарештованих українських військових в московському СІЗО Лефортово, там знаходиться 21 людина", - написав він.

Також журналіст написав, що 3 поранених знаходяться в медчастині московського ізолятора "Матроська тиша".

Як повідомлялося, всіх 24 українців, 22 службовців Військово-морських сил України та 2 працівників СБУ, яких взяли в полон ФСБ РФ в Керченській протоці, перевезли в Москву.

В РФ також заявили, що створили "велику групу з московських та кримських слідчих", які будуть вести справи затриманих українців.

Поки неясно, де будуть проводитися судові засідання у справах українських військовослужбовців: у Москві або в Криму.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.