У украинских пленных моряков забрали форму и рассадили по одиночкам

Пленных украинских военных моряков в московском СИЗО "Лефортово" посадили в одиночные камеры.

Российский телеканал "Дождь", корреспондент котрого посетил изолятор в пятницу.

"Моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании. Это временные помещения, куда размещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период 7-10 дней", – сообщают россияне.

По их словам, это – стандартные условия. Камеры полтора на два метра, железные кровати, матрацы, шерстяные одеяла, стены покрашенные зеленой краской.

Отмечается, что позже моряков переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры.

Украинцы рассказали, что чувствуют себя нормально. Утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги.

"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", – сказал членам Общественной наблюдательной комиссии один из моряков Роман Мокряк.

"Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в „Лефортово" запрещено", – заявили в изоляторе.

Задержанные переживают, что остались без связи с родственниками.

Как сообщалось, 21 украинского военнопленного поместили в СИЗО Лефортово. 3 раненых украинских моряков находятся в лазарете СИЗО "Матросская тишина".

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной Россией информации, получили ранения.

Моряков перевезли в аннексированный Крым, где 27-28 ноября оккупанты взяли их под стражу на 2 месяца.

30 ноября появилась информация, что всех 24 задержанных и арестованных украинцев перевезли в Москву.