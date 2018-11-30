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В українських полонених моряків забрали форму і розсадили по одиночках

П'ятниця, 30 листопада 2018, 16:26

Полонених українських військових моряків у московському СІЗО "Лефортово" посадили в одиночні камери.

Російський телеканал "Дождь", кореспондент котрого відвідав ізолятор в п'ятницю.

"Моряки зараз перебувають у карантинних камерах на одиночному утриманні. Це тимчасові приміщення, куди розміщують обвинувачених/підозрюваних для перевірки документів і стану їхнього здоров'я на період 7-10 днів", - повідомляють росіяни.

За їхніми словами, це – стандартні умови. Камери півтора на два метри, залізні ліжка, матраци, вовняні ковдри, стіни пофарбовані в зелене.

Відзначається, що пізніше моряків переведуть до камер із сусідами, де будуть холодильники і, можливо, телевізори.

"Українці розповіли, що почуваються нормально. Вранці їли гречану кашу, годину провели на прогулянці в тюремному дворику, після обіду їм принесуть книги", – зазначають росіяни.

"Видали зубну щітку, пасту, рушник, забезпечили місцем для сну, постільними речами. Скарг на умови утримання немає", – сказав членам Громадської спостережної комісії один з моряків Роман Мокряк.

"Всіх новоприбулих переодягли в тюремний одяг, оскільки перебувати у військовій формі іншої держави в "Лефортово" заборонено", – заявили в ізоляторі.

Затримані переживають, що залишилися без зв'язку з родичами.

Як повідомлялося, 21 українського військовополоненого помістили в СІЗО Лефортово. Троє поранених українських моряків перебувають ву лазареті СІЗО "Матроська тиша".

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Моряків перевезли до анексованого Криму, де 27-28 листопада окупанти взяли їх під варту на 2 місяці.

30 листопада з’явилася інформація, що всіх 24 затриманих і арештованих українців перевезли в Москву.

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиАзовське мореРосія
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