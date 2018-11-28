Порошенко подписал закон о военном положении

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Среда, 28 ноября 2018, 11:32

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Проект закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" поступил Петру Порошенко 28 ноября с подписью спикера Андрея Парубия.

Теперь закон должен быть обнародован в официальной прессе украинской власти - газете "Голос Украины".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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Украинская правда

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Темы: Военное положение Порошенко
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