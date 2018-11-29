Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военное положение: Украина закрыла въезд в оккупированный Крым для иностранцев

Четверг, 29 ноября 2018, 15:07
Военное положение: Украина закрыла въезд в оккупированный Крым для иностранцев

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административную границу с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины.

Об этом "Украинской правде" рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, пересекать админграницу с оккупированным полуостровом можно только с украинскими документами.

Демченко добавил, что иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда выехать.

"Если иностранцы, которые до сих пор на законных основаниях въехали во временно оккупированный Крым, то они будут пропущены на материковую Украину через административную границу", - пояснил он.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Читайте также 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаКрымоккупацияУкраинагражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: