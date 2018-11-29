Военное положение: Украина закрыла въезд в оккупированный Крым для иностранцев

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административную границу в оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины.

Об этом "Украинской правде" рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, пересекать админграницу с оккупированным полуостровом можно только с украинскими документами.

Демченко добавил, что иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда выехать.

"Если иностранцы, которые до сих пор на законных основаниях въехали во временно оккупированный Крым, то они будут пропущены на материковую Украину через административную границу", - пояснил он.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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