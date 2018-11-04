В Евросоюзе призвали наказать виновных в преступлении против Гандзюк

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - написал комиссар в своем Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Gandziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) November 4, 2018

Ранее президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей сделать все возможное для раскрытия убийства Гандзюк.

О смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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Европейская правда