Полиция переквалифицировала производство в отношении Гандзюк

Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, в "законченное убийство".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Полиция переквалифицировала уголовное производство. Теперь оно будет расследоваться по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сказал представитель Нацполиции.

Тракало отметил, что полиция выражает искренние соболезнования родным и близким Гандзюк и обещает приложить максимум усилий для установления мотивов этого преступления и наказания виновных.

Вместе с тем, друзья Катерины Гандзюк организуют акцию "Ее убили" в воскресенье в 19:00 под зданием МВД на улице Богомольца, 10 в Киеве.

"Ее Убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства", - отмечают организаторы мероприятия и приглашают присоединиться всех неравнодушных.

О смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.

Позже эту информацию подтвердили в полиции.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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