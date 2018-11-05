Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд окончательно похоронил "дело рюкзаков Авакова" – ЦПК

Понедельник, 5 ноября 2018, 16:47
Суд окончательно похоронил дело рюкзаков Авакова – ЦПК

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств.

Об этом после заседание 5 ноября сообщила журналистам адвокат ЦПК Елена Щербань.

"Он (суд – УП) считает, что мы не являемся заявителями по делу", – пояснила Щербань.

В то же время, в ЦПК утверждают, что в том числе их заявление стало основанием для открытия "дела рюкзаков", и это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

Поэтому активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие производства.

В то же время, решение Апелляционного суда, который не согласился с ЦПК, не подлежит обжалованию.

"Сегодняшнее решение фактически окончательно похоронило дело", – подчеркнула Щербан.

По ее словам, возобновить дело теперь может только прокурор.

Активисты подали жалобу на постановление прокурора, который закрыл дело против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Суд уже в третий раз отказывает ЦПК.

В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

Однако 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин фактически взял вину на себя.

11 сентября суд утвердил сделку о признании виновности между САП и Литвином.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Литвину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года и компенсацию убытков почти 5 млн.

В то же время, общая сумма, которую Литвину заплатили за рюкзаки, составляет более 14 миллионов.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковЦПКсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: