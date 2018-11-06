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Форостяк: Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко

Вторник, 6 ноября 2018, 23:34

Одесская полиция начала досудебное следствие по заявлению главы общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненко о слежке за ним.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника главного управления полиции области Руслан Форостяк.

"По факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко в полицию Одесской области о незаконной слежке за ним и тем самым нарушении его неприкосновенности частной жизни, начато досудебное следствие, сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни - ред.)", - написал Форостяк.

"Следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области", - добавил он.

Сам Стерненко 5 ноября сообщил в Facebook, что 27 октября за ним следил человек, которого тот считает организатором нападения на него.

"27 октября я заметил, что за мной следит Александр Подобедов. Это человек, который был соорганизатором последнего покушения на меня 24 мая.

Евгений Стельмах подал ходатайство о его допроес, его до сих пор даже не допросили в производстве о покушении на мое убийство. Так же как и исполнителя Исайкула", - написал он.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаполицияактивисты
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