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В России Сущенко этапировали в колонию строгого режима

Среда, 7 ноября 2018, 09:38

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на его дочь Юлию Сущенко.

"Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (. Кирово-Чепецк, с. Утробин). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили во ФСИН", - сказала она.

По ее словам, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Отмечается, что эта колония находится в более чем тысяче километров от Москвы.

По данным агентства, месяц назад Сущенко вывезли из СИЗО "Лефортово". После этого он около 10 дней находился в сборном пункте тюрьмы "Матросская тишина" в Москве, о чем журналист написал в письме родным, после чего более четырех недель о его местонахождении ничего не было известно.

12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

Он заявил, что рассчитывает на обмен.

Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.

Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В апреле 2018 Фейгина лишили статуса адвоката в РФ.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Украинская правда

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Темы: РосcияСущенкополитзаключенные
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