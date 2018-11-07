Из-за матча "Динамо" изменят работу станций столичного метро

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Среда, 7 ноября 2018, 18:14

В Киеве 8 ноября частично ограничат работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Ренн" на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В связи с проведением матча, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, станция ​​"Дворец спорта" на выход, а станция "Площадь Льва Толстого" на вход.

"В это время поезда будут следовать по станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход для этих станций", - отметили в пресс-службе киевской подземки.

Там добавили, что изменения в работе станций применяются из соображений безопасности и во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Украинская правда
Темы: футбол Киев метро
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