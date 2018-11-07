Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за матча "Динамо" изменят работу станций столичного метро

Среда, 7 ноября 2018, 17:14

В Киеве 8 ноября частично ограничат работу трех станций метро в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Ренн" на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В связи с проведением матча, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, станция ​​"Дворец спорта" на выход, а станция "Площадь Льва Толстого" на вход.

"В это время поезда будут следовать по станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход для этих станций", - отметили в пресс-службе киевской подземки.

Там добавили, что изменения в работе станций применяются из соображений безопасности и во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Украинская правда
Темы: футболКиевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: