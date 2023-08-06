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Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 18:53
Артем Довбик перешел в испанскую Жирону
Артем Довбик, фото: Girona FC/Facebook

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону", став одноклубником Виктора Цыганкова.

Источник: Суспільне спорт со ссылкой на официальный сайт клуба

Детали: Контракт Довбика с "Жироной" рассчитан на 5 лет, до конца сезона 2027/28.

По информации испанского журналиста Нила Сола, переход Довбика обошелся "Жироне" в 7 миллионов евро.

Таким образом, Довбык стал самым дорогим футболистом в истории "Жироны".

Он – второй украинский легионер "Жироны". В начале 2023 года клуб усилился вингером Виктором Цыганковым, который провел за команду во второй части сезона 19 матчей - забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Летом Довбик переподписал контракт с "Днепром-1" до июня 2025-го. Прошлое соглашение форварда с клубом из Днепра истекало в 2024-м, благодаря чему уже в начале января футболист получал право подписать предварительный контракт с любым из клубов.

Довбик начал сезон в "Днепре-1": принял участие в обоих поединках команды в квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", забил один мяч. Однако после ответного матча отправился в Испанию для прохождения медосмотра в "Жироне".

Темы: футбол
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