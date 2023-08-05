Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины

Звездные команды украинских футболистов Андрея Шевченко и Александра Зинченко в поддержку Украины встретились 5 августа на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, команды завершили с ничейным счетом.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Перед игрой певица Джамала исполнила гимн Украины, затем маленькие украинцы расписались на футболках мировых звезд. Эти футболки разыграют за донаты.

Дети подписываются на футболках игроков. фото: United24

До начала также транслировали обращение президента Владимира Зеленского, затем была минута молчания.

В составе были известные на весь мир футболисты и футболистки, а также актеры и певцы.

Полный состав заявленных игроков УП объявляла ранее.

Полный состав команд матча звезд в поддержку Украины. фото: United24

Команды сразу активно стартовали, атаковали друг друга, но благодаря великолепной игре голкиперов Петра Чеха и Йенса Леманна первые полчаса не было голов.

В начале матча капитан "желтых" Александр Зинченко был вынужден уйти на замену, еще через минут 15 покинул поле лидер "синих" Андрей Шевченко.

На 24-й минуте матч остановили, чтобы почтить аплодисментами мужество украинцев.

Лишь на 32 минуте английский экс-футболист и тренер Джек Уилшир ("желтые") забил первый гол, который отменили из-за якобы офсайда. Но на повторе видно, что положения вне игры не было.

Официально открыли счет все те же "желтые", англичанин Марк Нобл переиграл Чеха и забил гол.

После этого на поле вышла легендарная украинская пара - Андрей Шевченко и Сергей Ребров - они встретились на поле впервые за 25 лет.

Уже через несколько минут легенда "Милана" Кларенс Зеедорф ("синие") сравнял счет, развернувшись и мощно пробив коронной левой ногой в дальнюю девятку.

Команда Шевченко имела шанс отыграться перед перерывом - Жерар Пике точно прострелил по низу, но Леманн смог дотянуться до мяча и перевести его на штангу.

На перерыв игроки ушли со счетом 1:1 (видео обоих голов - ниже)

View this post on Instagram A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

В перерыве зрителям показали, как тренеры - Арсен Венгер и Эмма Хейз - готовили свои команды ко второму тайму.

На второй тайм вышел украинец Михаил Мудрик и легенда "Шахтера" Дарио Срна.

Комментаторы рассказали, что один из детей выбежал во время перерыва на поле к Мудрику, а тот отдал ему свою тренировочную кофту - это вызвало бешеные овации стадиона.

Украинские звезды Сергей Ребров и Михаил Мудрик. фото: United24

Во второй половине также сменились вратари - Леманна и Чеха заменили англичанин Дэвид Джеймс и бразилец Дида.

За несколько минут игры Нобл (при желтых) мог сделать результативную передачу, но оказался в положении вне игры.

На 53 минуте команда Зинченко снова повела в счете - Срна забивает гол.

View this post on Instagram A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Тем временем Шевченко в третий раз вышел на поле.

На 60 минуте Мудрик мог сравнять счет - он с огромного расстояния из-за пределов штрафной площадки попал в перекладину. После этого Михаил ушел на замену.

На поле позже появился еще один экс-игрок сборной Украины - натурализованный бразилец Жуниор Мораес.

На 78 минуте Джермейн Дефо с синей команды сделал прострельную передачу, которую замкнул 45-летний Уильям Галлас, сравняв счет до 2:2.

На 85-й команда Шевченко заработала штрафной, его взялся бить Дарио Срна и пробил неудачно.

На 91 минуте судья дал первое в поединке "предупреждение" - Нобл, обняв Джо Коула, повалил его на газон. За это судья показал Марку желто-голубую карточку.

View this post on Instagram A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

До конца матча не было понятно формат игры - завершится он вничью или будут бить пенальти.

Игроки все же решили завершить матч со счетом 2:2.

Все игроки после игры получат памятные знаки с элементами разрушенного Россией Коцюбинского лицея, на который собирали деньги в этом матче.

Игру транслировали на 25 каналах в более чем 200 странах.