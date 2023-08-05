Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины
Звездные команды украинских футболистов Андрея Шевченко и Александра Зинченко в поддержку Украины встретились 5 августа на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, команды завершили с ничейным счетом.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Перед игрой певица Джамала исполнила гимн Украины, затем маленькие украинцы расписались на футболках мировых звезд. Эти футболки разыграют за донаты.
До начала также транслировали обращение президента Владимира Зеленского, затем была минута молчания.
В составе были известные на весь мир футболисты и футболистки, а также актеры и певцы.
Полный состав заявленных игроков УП объявляла ранее.
Команды сразу активно стартовали, атаковали друг друга, но благодаря великолепной игре голкиперов Петра Чеха и Йенса Леманна первые полчаса не было голов.
В начале матча капитан "желтых" Александр Зинченко был вынужден уйти на замену, еще через минут 15 покинул поле лидер "синих" Андрей Шевченко.
На 24-й минуте матч остановили, чтобы почтить аплодисментами мужество украинцев.
Лишь на 32 минуте английский экс-футболист и тренер Джек Уилшир ("желтые") забил первый гол, который отменили из-за якобы офсайда. Но на повторе видно, что положения вне игры не было.
Официально открыли счет все те же "желтые", англичанин Марк Нобл переиграл Чеха и забил гол.
После этого на поле вышла легендарная украинская пара - Андрей Шевченко и Сергей Ребров - они встретились на поле впервые за 25 лет.
Уже через несколько минут легенда "Милана" Кларенс Зеедорф ("синие") сравнял счет, развернувшись и мощно пробив коронной левой ногой в дальнюю девятку.
Команда Шевченко имела шанс отыграться перед перерывом - Жерар Пике точно прострелил по низу, но Леманн смог дотянуться до мяча и перевести его на штангу.
На перерыв игроки ушли со счетом 1:1 (видео обоих голов - ниже)
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В перерыве зрителям показали, как тренеры - Арсен Венгер и Эмма Хейз - готовили свои команды ко второму тайму.
На второй тайм вышел украинец Михаил Мудрик и легенда "Шахтера" Дарио Срна.
Комментаторы рассказали, что один из детей выбежал во время перерыва на поле к Мудрику, а тот отдал ему свою тренировочную кофту - это вызвало бешеные овации стадиона.
Во второй половине также сменились вратари - Леманна и Чеха заменили англичанин Дэвид Джеймс и бразилец Дида.
За несколько минут игры Нобл (при желтых) мог сделать результативную передачу, но оказался в положении вне игры.
На 53 минуте команда Зинченко снова повела в счете - Срна забивает гол.
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Тем временем Шевченко в третий раз вышел на поле.
На 60 минуте Мудрик мог сравнять счет - он с огромного расстояния из-за пределов штрафной площадки попал в перекладину. После этого Михаил ушел на замену.
На поле позже появился еще один экс-игрок сборной Украины - натурализованный бразилец Жуниор Мораес.
На 78 минуте Джермейн Дефо с синей команды сделал прострельную передачу, которую замкнул 45-летний Уильям Галлас, сравняв счет до 2:2.
На 85-й команда Шевченко заработала штрафной, его взялся бить Дарио Срна и пробил неудачно.
На 91 минуте судья дал первое в поединке "предупреждение" - Нобл, обняв Джо Коула, повалил его на газон. За это судья показал Марку желто-голубую карточку.
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До конца матча не было понятно формат игры - завершится он вничью или будут бить пенальти.
Игроки все же решили завершить матч со счетом 2:2.
Все игроки после игры получат памятные знаки с элементами разрушенного Россией Коцюбинского лицея, на который собирали деньги в этом матче.
Игру транслировали на 25 каналах в более чем 200 странах.