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США в ОБСЕ: "Крымские" санкции отменят, когда РФ вернет Украине полуостров

Пятница, 9 ноября 2018, 03:41

Санкции США против России, связанные с Крымом, будут продолжаться до возвращения полуострова Украине.

Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, передает "Укринформ".

"США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма", - подчеркнул Макрис.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и других партнерам в подтверждении того, что наши связанные с Минском санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска.

Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставатся в силе, пока РФ не вернет полуостров под полный контроль Украины", - отметил он.

Представитель США в ОБСЕ также заявил, что РФ продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе и затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Волкером и помощником президента РФ Сурковым.

"Мы призываем Россию начать серьезные переговоры о том, как завершить конфликт, улучшить политику безопасности и гуманитарной ситуации для местного населения, имплементировать Минск", - сказал Макрис.

Кроме этого, дипломат акцентировал внимание на агрессивных действиях РФ в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, "демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Макрис также указал и на сложную ситуацию в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против двух украинцев, одного россиянина и девяти компаний в Украине и России, причастных к аннексии Крыма и к связанным с этим нарушениям прав человека.

Санкции имеют целью еще больше наказать Москву за аннексию Крымского полуострова в 2014 году и за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Темы: СШАОБСЕКрымРосcиясанкции
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