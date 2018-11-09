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Мало приговоров по крупным коррупционным делам и незащищенные активисты: отчет ЕС об Украине

Пятница, 9 ноября 2018, 13:34

Украина должна усилить темпы реализации реформ в судебной сфере и антикоррупционных мер, а также продемонстрировать прогресс в рассмотрении дел о коррупции на высшем уровне, заявили в Евросоюзе.

Об этом говорится в отчете ЕС о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, сообщает Еврокомиссия на своем сайте в пятницу.

Отчет, отражающий мониторинг выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной за прошлый год, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан передал в пятницу премьер-министру Владимиру Гройсману.

В отчете отмечается замедление реформ в судебной сфере и антикоррупционных мер, а также говорится, что Украина должна усилить темпы выполнения этих реформ.

"Несмотря на продолжение обновления судебной сферы, было вынесено очень немного приговоров по делам о коррупции на высшем уровне. В связи с этим создание Высшего антикоррупционного суда остается тестом на успешность реформы", - отмечается в сообщении ЕК. В ЕС подчеркивают, что, вместе с тем, отбор международных экспертов, которые будут помогать выбирать судей ВАКС, является положительным шагом.

Отдельно отчет отмечает весомую роль в борьбе против коррупции гражданского общества. "Оно должно быть способно выполнять свою смелую работу беспрепятственно, имея гарантии безопасности. Нужно надлежащим образом расследовать нападения на активистов гражданского общества и наказать виновных. Для этого необходимы соответствующие действия со стороны правоохранительных органов", - подчеркнули в ЕС.

Отчет отдельно подчеркивает и прогресс в других сферах. В частности, в результате последовательных экономических реформ многие крупные государственные компании продолжили увеличивать прибыль под руководством независимых наблюдательных советов, а сотни меньших предприятий были успешно приватизированы.

Отчет положительно оценил внедрение в Украине законодательства по энергоэффективности, в частности, создание Фонда энергоэффективности. В то же время в отчете говорится о незначительном прогрессе в создании независимых операторов в сфере газа и электроэнергии.

Прогресс был достигнут в сферах санитарных и фитосанитарных вопросов, корпоративного законодательства, государственных закупок и защиты окружающей среды.

"Украинская власть осуществляет сложные, но результативные реформы в крайне тяжелых обстоятельств. Результаты этих реформ приносят неоспоримые выгоды украинскому народу: в 2017 году общая торговля между ЕС и Украиной возросла на 24%, открывая новые рынки для украинского бизнеса. Также более полумиллиона украинских граждан путешествовали в ЕС, воспользовавшись безвизовым режимом. В рамках программы Erasmus+ произошло более 7200 академических обменов", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Очень важно сейчас, в предвыборный период, поддерживать энергию реформ в Украине и сделать эти изменения необратимыми. Не может быть отступления назад в таких вопросах, как антикоррупционные усилия", - подчеркнул еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Европейская правда

Темы: ЕСУкраина
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