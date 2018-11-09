Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханова таки начали судить в родных краях

Пятница, 9 ноября 2018, 17:02
Труханова таки начали судить в родных краях

Малиновский райсуд Одессы принял к рассмотрению дело мэра Одессы Геннадия Труханова о завладении средствами местного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вместе с мэром в качестве обвиняемых в производстве проходят еще 7 человек. В том числе, его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов и трое директоров фирм-фигурантов.

"Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия судей назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании", – добавили в суде.

Первое заседание по существу назначено на 15:20 14 ноября.

 
фото: "Думская"

Как сообщил "Украинской правде" адвокат Труханова Александр Лысак, ходатайства, которые подавала защита, суд не удовлетворил.

В частности, адвокаты просили отменить арест денег, которые якобы были присвоены, изменить меру пресечения для некоторых фигурантов с залога на личное обязательство, вернуть залог.

Кроме того, по словам Лисака, "прокурор отказался от гражданского иска".

Речь идет об иске к обвиняемым на 185 миллионов.

В то же время, прокурор Валентин Мусияка отметил в комментарии УП заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам прокурора, САП не отказывалась от иска, а "ходатайствовала об оставлении без рассмотрения".

Мусияка не стал объяснять, почему обвинение решило так поступить, заявив, что это право прокурора.

5 октября в суд Одессы направили дело против одесского мэра Геннадия Труханова, еще нескольких чиновников Одесского горсовета и предпринимателей.

САП просила направить дело на рассмотрение в Киев, однако Верховный суд отказал в переводе.

По данным следствия, они с июля по декабрь 2016 года завладели 185 млн грн из местного бюджета, купив здание обанкротившегося завода "Краян" в Одессе по завышенной стоимости.

О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщили 13 февраля 2018 года.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановОдессасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: