Труханова таки начали судить в родных краях

Малиновский райсуд Одессы принял к рассмотрению дело мэра Одессы Геннадия Труханова о завладении средствами местного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вместе с мэром в качестве обвиняемых в производстве проходят еще 7 человек. В том числе, его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов и трое директоров фирм-фигурантов.

"Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия судей назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании", – добавили в суде.

Первое заседание по существу назначено на 15:20 14 ноября.

Дополняется…