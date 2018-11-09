Труханова таки начали судить в родных краях

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Пятница, 9 ноября 2018, 18:02

Малиновский райсуд Одессы принял к рассмотрению дело мэра Одессы Геннадия Труханова о завладении средствами местного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вместе с мэром в качестве обвиняемых в производстве проходят еще 7 человек. В том числе, его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов и трое директоров фирм-фигурантов.

"Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия судей назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании", – добавили в суде.

Первое заседание по существу назначено на 15:20 14 ноября.

Дополняется…

Темы: Труханов Одесса суд
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