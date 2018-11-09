Труханова таки начали судить в родных краях

Малиновский райсуд Одессы принял к рассмотрению дело мэра Одессы Геннадия Труханова о завладении средствами местного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вместе с мэром в качестве обвиняемых в производстве проходят еще 7 человек. В том числе, его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов и трое директоров фирм-фигурантов.

"Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия судей назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании", – добавили в суде.

Первое заседание по существу назначено на 15:20 14 ноября.

фото: "Думская"

Как сообщил "Украинской правде" адвокат Труханова Александр Лысак, ходатайства, которые подавала защита, суд не удовлетворил.

В частности, адвокаты просили отменить арест денег, которые якобы были присвоены, изменить меру пресечения для некоторых фигурантов с залога на личное обязательство, вернуть залог.

Кроме того, по словам Лисака, "прокурор отказался от гражданского иска".

Речь идет об иске к обвиняемым на 185 миллионов.

В то же время, прокурор Валентин Мусияка отметил в комментарии УП заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам прокурора, САП не отказывалась от иска, а "ходатайствовала об оставлении без рассмотрения".

Мусияка не стал объяснять, почему обвинение решило так поступить, заявив, что это право прокурора.

5 октября в суд Одессы направили дело против одесского мэра Геннадия Труханова, еще нескольких чиновников Одесского горсовета и предпринимателей.

САП просила направить дело на рассмотрение в Киев, однако Верховный суд отказал в переводе.

По данным следствия, они с июля по декабрь 2016 года завладели 185 млн грн из местного бюджета, купив здание обанкротившегося завода "Краян" в Одессе по завышенной стоимости.

О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщили 13 февраля 2018 года.

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