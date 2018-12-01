Скандал с домогательством студентки: Петров не признает вину и будет оспаривать домашний арест

"Политтехнолог" Владимир Петров, подозреваемый по делу о якобы сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ, не признает вину ни по одному пункту обвинения и планирует обжаловать свой домашний арест.

Об этом "Громадському" сообщил его адвокат Ким Веремейчук.

"Мы не согласны с избраной мерой, потому что круглосуточный домашний арест ограничивает его право на профессию. Он ведет эфиры, ведет передачи", - заявил адвокат.

По мнению Веремейчука, в аргументации стороны обвинения есть "серьезные разногласия", в частности по статье 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) Уголовного кодекса.

"Сторона обвинения прямо указывает, что Владимир никого не прослушивал. По мнению стороны обвинения, он возможно получал информацию о фактах телефонного соединения, о времени соединения", - рассказал он.

По его словам, наказание по этой статье предусмотрено только за раскрытие содержания разговора.

"Вместе с тем адвокат не смог ответить на вопрос, почему суд отправил его клиента под домашний арест, а другого фигуранта дела - блогера Александра Барабошка - под стражу, потому что пока нет полного текста решения суда.

Веремейчук предположил, что это произошло из-за того, что у Петрова на содержании есть несовершеннолетняя дочь", - пишет "Громадське".

Как сообщалось, 30 ноября Печерский суд избрал Петрову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 января.

29 ноября стало известно, что Петрова и Барабошко задержали в расследовании, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Уголовное производство открыто по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Замначальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. Он заверил, что не имеет к ним отношения.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook появились извинения перед Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и притязаниях исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.

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