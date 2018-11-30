Скандал с домогательством студентки: политтехнолога суд отпустил под арест домой

Печерский суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 января политтехнологу Владимиру Петрову, подозреваемому в деле о якобы сексуальных домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ.

Об этом адвокат Петрова сообщила журналистам после судебного заседания, передает "Лига".

Суд проходил в закрытом режиме. Адвокаты отказались сообщать какие-либо сведения, прозвучавшие в ходе заседания суда.

Другому фигуранту громкого дела о секс-скандале с использованием соцемереж блогеру Александру Барабошко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллиона гривен.

29 ноября стало известно, что Петрова и Барабошко задержали в расследовании, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Уголовное производство открыто по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Замначальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. Он заверил, что не имеет к ним отношения.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook появились извинения перед Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и притязаниях исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.