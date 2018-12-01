Минстець заказал телерекламы на 40 млн: больше всего - на 1+1, самая дорогая - на "Эспрессо"

Министерство информационной политики Украины 28 ноября по результатам тендера заказало ООО "Сигма УА" рекламных услуг на 39,96 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

"На ноябрь-декабрь заказали создание социально важных информационных продуктов и размещение на телеканалах Украины, перечень которых приведен в таблице.

Целевой аудиторией являются люди в возрасте 18-54 лет из городов с населением 50 тыс и больше. Общий объем заказа составляет 4 725 пунктов рейтинга для целевой аудитории EqTRP по 8 238 - 10 308 грн", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наибольшая сумма в 7,84 млнгрн приходится на телеканал 1+1.

В то же время размещение на нем стоит дешевле - по 8 238 грн за единицу EqTRP, как и на телеканалах "ТЕТ", "ПлюсПлюс" и "БИГУДИ" (все 4 телеканала принадлежат Игорю Коломойскому).

Самое дорогое размещение - на телеканале "Эспрессо ТВ" по 10 308 грн за единицу EqTRP, но на него была отведена сравнительно небольшая сумма в 412 тыс грн.

"НаШі Гроші"

"Юридическое лицо телеканала ООО "Голдберри" записано на ООО "Астра Финанс", которым владеют жена нардепа от "Народного фронта" Николая Княжицкого Лариса и американская компания "Atmosphere Entertainment, Inc." украинца Ивана Жеваго.

По данным системы "YouControl", в прошлом году партнерами Княжицкого в "Астра Финанс" некоторое время были Арсений Яценюк и супруга главы МВД Арсена Авакова Инна", - говорится в материале.

Отмечается, что цена сделки на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 40 млн грн.

Киевская "Сигма УА" принадлежит Денису Лазуренко, Александру Горлову и Ярославу Плошку. Последние двое вместе с Александром Смирновым также владеют ООО "Табаско Гроуп" и ООО "Табаско Ворлдвайд" (рекламное агентство "Tabasco").

"Единственным допущенным конкурентом было ООО "Стар Ап" Виктора Лебеды и Владимира Никитина.

ООО "Медиа Партнерство баинг" не допустили к аукциону через какое-то несоответствие условиям тендерной документации. В протоколе рассмотрения тендерных предложений не указана конкретное основание отклонения, фирма в АМКУ не жаловалась", - пишут "Наші гроші".