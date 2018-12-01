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Военное положение расширяет возможности ВСУ - Порошенко

Суббота, 1 декабря 2018, 14:41

Военное положение, введенное в 10 областях после агрессии РФ в Черном море, расширяет возможности Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности.

Об этом 1 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам - модернизированных боевых самолетов, вертолетов и беспилотников.

"Военное положение - превентивная мера. Это время (30 дней - ред.) будет использовано, чтобы уменьшить угрозы, укрепить оборону ... Подчеркиваю, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продолжение (военного положения - ред.), надеюсь, не потребуется", - отметил Порошенко.

"Этот превентивный шаг никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и обязанностей граждан. Не затрагивает он и никаких свобод. Военное положение расширяет возможности ВС и всего сектора безопасности быстро, мгновенно реагировать на угрозы", - заявил президент.

Порошенко добавил, что сейчас "осуществляется усиление охраны госграницы с РФ и админграницы с Крымом".

"По моему поручению отданы приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы. Усиливается охрана объектов критической инфраструктуры. Также будут приняты меры для усиления противовоздушной обороны", - отметил глава государства.

Также президент отметил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной.

"Приводится в полную боевую готовность единая государственная система гражданской защиты ... Пройдут военные учения. Уже проводится передислокация воинских подразделений в соответствии со стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины", - отметил Порошенко.

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Напомним,  с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда
Темы: Военное положениеПорошенкоРосcия
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