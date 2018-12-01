Меркель и Путин договорились о "нормандском формате" обсуждения агрессии РФ

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Суббота, 1 декабря 2018, 20:24

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Как пишет Reuters, об этом шла речь во время встречи лидеров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Зайберт.

"Канцлер вновь выразила обеспокоенность эскалацией в Керченском проливе и высказалась за свободу судоходства в Азовском море", - сказал пресс-секретарь.

Позже он также сообщил в Twitter, что Меркель обсудила ситуацию в Керченском проливе с президентом США Дональдом Трампом.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.

В 10 областях Украины из-за ситуации в Керченском проливе с 26 ноября до 26 декабря введено военное положение.

Украинская правда

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Темы: Меркель Путин
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