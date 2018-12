Меркель и Путин договорились о "нормандском формате" обсуждения агрессии РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Как пишет Reuters, об этом шла речь во время встречи лидеров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Зайберт.

"Канцлер вновь выразила обеспокоенность эскалацией в Керченском проливе и высказалась за свободу судоходства в Азовском море", - сказал пресс-секретарь.

Позже он также сообщил в Twitter, что Меркель обсудила ситуацию в Керченском проливе с президентом США Дональдом Трампом.

Kanzlerin #Merkel berät sich am Rande des #G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident @POTUS Donald Trump, u.a. zum russisch-ukrainischen Konflikt an der Straße von Kertsch. Thema war auch die angekündigte Kündigung des INF-Vertrages durch die USA. #G20Argentina pic.twitter.com/KcqQjdg1ld