Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности обмена захваченных 25 ноября 24-х украинских моряков на россиян, содержащихся под стражей в Украине.

Отвечая на пресс-конференции по итогам саммита G20 на вопрос о возможности такого обмена, Путин сказал, что украинская сторона пока вопрос об обмене не поднимала.

"Но сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет", - заявил он.

Путин также заявил, что Россия не будет вводить ограничений для граждан Украины по въезду в РФ после того, как Украина запретила въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - сказал он.

Президент РФ также отметил, что контакты с Украиной на высшем уровне не прекращаются, несмотря на то, что разговор с президентом Петром Порошенко после захвата украинских моряков не состоялся.

"У нас контакты на рабочем уровне (с Украиной – ред.) сохраняются. Надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Действительно этот разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить. Ничего же не выполняется", - заявил Путин.

Он также утверждает, что российские пограничники задержали украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь".

"Даже после того, как они (украинские корабли – ред.) нарушили наши территориальные воды, все равно им пограничники сказали: "Если вы пойдете в Керчь, станьте на стоянку и возьмите лоцмана". "Нет, мы туда не пойдем". И сразу же туда пошли", - описал российскую версию президент РФ.

"Наши пограничники начали их вытеснять только потому, что они пошли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать. А что пограничникам было делать? На требования остановиться не подчиняются, начали удирать в нейтральные воды", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия раньше пропускала украинские военные суда через Керченский пролив, в частности 11 сентября.

Путин также заявил, что военное положение в Украине введено для ограничения гражданских прав и свобод, а также политической деятельности.

"И при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране", - считает он.

Путин подчеркнул, что военное положение ввели в 10 областях – "как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и его политика не находит там единодушного одобрения".

"Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень. Более грубой ошибки я даже представить себе не могу", - заявил он.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

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