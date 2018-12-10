Гриценко о выборах президента: Во втором туре побеждаем всех

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Понедельник, 10 декабря 2018, 13:20

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не видит себе конкурентов во втором туре предстоящих президентских выборов.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, отвечая на просьбу журналистов оценить свои шансы во втором туре.

"Вы можете нас обратиться к социологам всех за последний год с лишним. Они вам четко скажут: во втором туре у нас нет конкурентов, побеждаем всех", - заявил Гриценко.

"Наибольший конкурент во втором туре - уныние, пассивность и голосование "ногами" наших людей куда-то в сторону Португалии", – добавил он.

Гриценко отметил, что является оптимистом и пообещал приложить все усилия, чтобы объединить все политические силы, чтобы страна получила власть "новой морали и ценностей".

"Хватит протягивать бандитские 90-е через третий век нашей истории", - добавил политик.

Как сообщалось, ранее на брифинге 10 декабря внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил о поддержке Гриценко на выборах.

Было объявлено, что Чумак возглавил избирательный штаб лидера "Гражданской позиции".

Политики призвали других потенциальных кандидатов в президенты и общественно-политических деятелей к объединению.

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборы Гриценко
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