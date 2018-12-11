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Убийство Бузины: прокуратура жалуется, что защита затягивает дело

Вторник, 11 декабря 2018, 17:43

Прокуратура утверждает, что адвокаты, обвиняемых в убийстве публициста Олеся Бузины, Андрея Медведько и Дениса Полищука, сознательно затягивают рассмотрение дела.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В частности, на заседании заседание в Шевченковском районном суде 11 декабря защитники объявили ходатайство об отводе всему составу суда присяжных.

"Основанием для внесения ходатайства стало решение о возможности проведения судебного заседания в отсутствие одного из защитников, который был уведомлен о дате и времени заседания, но не явился, сообщив о командировке", - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе суда присяжных.

После этого в судебном заседании объявили перерыв до 8 февраля 2019 года.

"Это уже третье заседание, на котором прокурор не смог зачитать обвинительный акт через рассмотрение отводов", - резюмировали в ведомстве.

По словам Максимец, вероятно, что следующее заседание начнется с отвода прокурору.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

9 февраля 2018 года в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.

Дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд рассматривает с участием присяжных.

Украинская правда

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Темы: Бузинасудпрокуратураубийство
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