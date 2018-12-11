TI Ukraine: Возобновление Насирова - плевок в имидж Украины как правового государства

Возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС можно воспринимать как плевок в имидж Украины как правового государства.

Об этом в эфире "Громадського" скаазал председатель правления антикоррупционной организации Transparensy International Ukraine (TI Ukrine) Ярослав Юрчишин.

"Это плевок в имидж Украины как государства, которое имеет верховенство права. Конечно, мы еще не можем комментировать решение по существу, потому что его нет в общем доступе.

Но, по словам Андрея Журжия (депутат от "Сапомощи" - ред.), который присутствовал на судебном процессе, судьи поставили под сомнение то, что Кабмин вправе уволить Романа Насирова, в частности, ссылаясь на то, что не доказано сокрытие второго гражданства Насирова", - рассказал Юрчишин.

"Как это влияет на дело, которое расследует НАБУ? На самом деле, обжаловано только процедуру увольнения, то есть прямого влияния на дело якобы нет. Но представьте себе ситуацию, когда часть свидетелей по делу, которая работает в ГФС, начала давать показания, на базе которых и выявлены незаконные действия и злоупотребления служебным положением Насирова.

Эти люди сейчас получили четкий сигнал, что Насиров является неприкасаемым, что даже Кабинет министров, имея основания, не имеет права его уволить. Конечно, есть большой шанс, что эти люди начнут отказываться от своих показаний. На это и направлено такое решение суда", - отметил он.

Как сообщалось, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабинет министров уволил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".

28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, досудебное следствие уже завершено.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.