Лещенко рассказал, для чего Банковая через суд очерняет его и Сытника

Нардеп Сергей Лещенко назвал абсурдным решение Окружного админсуда Киева о противоправности его действий и директора НАБУ Артема Сытника о разглашении информации о Поле Манафорте.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Иск подавал Борислав Розенблат, который под следствием НАБУ, а решение принимал суд, подконтрольный Павлу Вовку, который тоже находится под следствием НАБУ", - написал он, добавив, что суд контролируется окружением Порошенко.

"На первый взгляд, такой абсурд можно комментировать только анекдотом. Ведь, если и было нарушение закона (то есть вмешательство в выборы США), то расследовать это должны американские правоохранительные органы, а не Окружной административный суд города Киева", - добавил нардеп.

По словам Лещенко, такое решение приследует три цели.

"Первое - чтобы использовать его против руководителя НАБУ Артема Сытника в рамках аудита. Признание "противоправными" действий Сытника поможет карманным аудиторам вынести решение о его увольнении", - написал он.

"Второе - признание действий Сытника "противоправными" касается американских выборов, и таким образом сценаристы с Банковой пытаться погасить негатив от увольнения Сытника среди дипломатов", - добавил Лещенко.

Третьей причиной, по словам нардепа, является попытка Порошенко таким образом заслужить дополнительную лояльность в администрации президента США Дональда Трампа, чтобы "та закрыла глаза на возможные нарушения в ходе выборов президента и применения административного ресурса, чтобы правящие коррупционеры сохранили власть".

"Бессмысленное по своей сути, но политически мотивированное решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано", - добавил Лещенко.

Как известно, Окружной админсуд Киева 11 декабря признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Пола Манафорта.

В частности, суд признал противоправными действия Сытника и Лещенко по распространению информации о наличии фамилии и подписей Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования.

Это по версии суда имело следствием вмешательства в избирательные процессы США 2016 и нанесло ущерб интересам государства Украина.

В июне 2016 Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницькой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

31 мая 2016 народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа за скандала с "черной бухгалтерией".

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Также Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.