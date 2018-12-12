Суд объяснил, почему вернул Насирову должность

В Окружном административном суде Киева утверждают, что увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы было безосновательным и с нарушением процедуры.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на судью Наталью Клименчук.

Отмечается, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на его возможном двойном гражданстве.

Сам экс-чиновник утверждал, что этот факт не соответствует действительности.

Суд установил, что единственным документом, который якобы подтверждает двойное гражданство, является письмо министру финансов Украины от посольства Великобритании.

"Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом", – заявила судья.

При этом, украинские власти получили письмо позже, чем заявили о втором гражданстве.

"Кроме того, основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решение об увольнении", – объяснили в суде.

Согласно процедуре, премьер-министр должен внести соответствующее представление.

Как установил суд, Владимир Гройсман этого не делал.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Правительство планирует обжаловать это решение.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018 года.

В марте 2017 года была обнародована справка, свидетельствующая о том, что у отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова есть гражданство Великобритании.

Позже посол Великобритании подтвердила, что информацию о британском паспорте Насирова передали украинскому следствию.

Он сам заявлял, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

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