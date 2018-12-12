Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд объяснил, почему вернул Насирову должность

Среда, 12 декабря 2018, 15:40
Суд объяснил, почему вернул Насирову должность

В Окружном административном суде Киева утверждают, что увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы было безосновательным и с нарушением процедуры.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на судью Наталью Клименчук.

Отмечается, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на его возможном двойном гражданстве.

Сам экс-чиновник утверждал, что этот факт не соответствует действительности.

Суд установил, что единственным документом, который якобы подтверждает двойное гражданство, является письмо министру финансов Украины от посольства Великобритании.

"Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом", – заявила судья.

При этом, украинские власти получили письмо позже, чем заявили о втором гражданстве.

"Кроме того, основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решение об увольнении", – объяснили в суде.

Согласно процедуре, премьер-министр должен внести соответствующее представление.

Как установил суд, Владимир Гройсман этого не делал.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Правительство планирует обжаловать это решение.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018 года.

В марте 2017 года была обнародована справка, свидетельствующая о том, что у отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова есть гражданство Великобритании.

Позже посол Великобритании подтвердила, что информацию о британском паспорте Насирова передали украинскому следствию.

Он сам заявлял, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Читайте также: Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ГФС

Украинская правда
Темы: НасировФискальная службасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: