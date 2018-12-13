Киевский патриархат определился с кандидатом на пост главы поместной церкви

Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом от епархии на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) по итогам собора УПЦ КП 13 декабря, пишет "BBC News Україна".

"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которое предложат собору", - сказал владыка.

Отмечается, что архиепископ отказался назвать имя этого человека. Архиепископ ответил, что имя этого человека услышат участники собора 15 декабря.

По словам Евстратия, голосования на соборе будет тайным.

В частности, все участники собора сначала определят трех главных претендентов, а потом архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.

Как сообщалось, Евстратий заявил, что томос об автокефалии будущему голове поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Напомним, Объединительный собор состоится 15 декабря. На нем будут решать три вопроса.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

В частности, 56 архиереев УПЦ Московского патриархата и митрополит Онуфрий отправили приглашение на объединительный собор обратно в Стамбул.

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