На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря, будут решать три вопроса.

Об этом в интервью ВВС заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий.

"С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня", - сказал Евстратий.

При этом он добавил, что 15 декабря состоится первый собор единой церкви, но не последний.

"Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это самый лучший способ похоронить объединительный процесс", - заявил архиепископ.

Как пример он привел вопрос календаря.

"Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем", - рассказал Евстратий.