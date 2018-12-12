На Соборе будут решать три вопроса – Євстратий

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Среда, 12 декабря 2018, 15:50

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря, будут решать три вопроса.

Об этом в интервью ВВС заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий.

"С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня", - сказал Евстратий.

При этом он добавил, что 15 декабря состоится первый собор единой церкви, но не последний.

"Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это самый лучший способ похоронить объединительный процесс", - заявил архиепископ.

Как пример он привел вопрос календаря.

"Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем", - рассказал Евстратий.

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Темы: томос церковь


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