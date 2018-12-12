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На Соборе будут решать три вопроса – Евстратий

Среда, 12 декабря 2018, 14:50
На Соборе будут решать три вопроса – Евстратий

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря, будут решать три вопроса.

Об этом в интервью ВВС заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий.

"С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня", - сказал Евстратий.

При этом он добавил, что 15 декабря состоится первый собор единой церкви, но не последний.

"Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это самый лучший способ похоронить объединительный процесс", - заявил архиепископ.

Как пример он привел вопрос календаря.

"Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем", - рассказал Евстратий.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря.

Читайте также: Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

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Темы: томосцерковь
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