На Соборе будут решать три вопроса – Евстратий
На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря, будут решать три вопроса.
Об этом в интервью ВВС заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий.
"С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня", - сказал Евстратий.
При этом он добавил, что 15 декабря состоится первый собор единой церкви, но не последний.
"Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это самый лучший способ похоронить объединительный процесс", - заявил архиепископ.
Как пример он привел вопрос календаря.
"Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем", - рассказал Евстратий.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.
Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.
Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.
29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.
5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря.
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